Golf club Cavaglià: aggiornamenti e gare nel weekend

Sabato 25 giugno si giocherà la tappa del circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci 20€, soci Gc Arona 50€, esterni 70€, a fine gara premiazione e rinfresco). Premi in lingottini d’argento per 1° e 2° netto, 1° lordo, 1° Lady e 1° Senior, previsti nearest to the pin e driving contest e gadget per tutti i partecipanti.



Domenica 26 c'è in programma il Trofeo Birra Dab (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci Cavaglià e Gressoney 20€, esterni 70€) valido anche come match interclub di andata con il Gc Gressoney. Birra in omaggio a tutti i partecipanti e a fine gara e dopo la premiazione rinfresco con degustazione birre.

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.