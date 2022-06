Zegna, una nuova boutique a Madrid, FOTO

Zegna, leader globale del luxury menswear, apre una nuova boutique a Madrid, seguendo la strada di innovazione ed evoluzione tracciata 112 anni fa dal suo fondatore.Il logo Zegna, riportato sulla facciata della boutique, è stato infatti ridisegnato con un font contemporaneo che riflette la nuova identità del brand.

Disegnata da Alessandro Sartori, con il team di ar chitetti interno, la boutique di Madrid esprime la visione del Direttore Artistico sempre più definita da un approccio Luxury Leisurewear in cui praticità e pragmatismo rispecchiano l’essenza del brand.

All'interno di questo nuovo universo, i clienti possono scoprire le icone del guardaroba di Zegna, compresa la sneaker Triple Stitch™️ e l’overshirt, create per rispondere alle esigenze dell’uomo contemporaneo. La nuova boutique, che si estende su uno spazio di 150 m2, celebra l’unicità della location dove nel secolo scorso erano presenti storici istituti di credito internazionale. Rendendo omaggio al passato, gli arredi classici delle banche sono stati reinterpretati in chiave contemporanea. Nell’esclusiva area dedicata al Made to Measure è infatti possibile scoprire dettagli inaspettati come le grandi lanterne di ottone provenienti dall’atrio di una banca e le antiche casseforti con le loro chiavi originali.

Inserita nella Galeria Canalejas, la boutique Zegna fa parte di uno dei progetti di sviluppo urbano più importanti di Madrid che, nel cuore della capitale spagnola, comprende sette edifici iconici dall’incredibile valore architettonico: un hub internazionale per luxury retailers dove Zegna è orgogliosa di offrire alla propria clientela un’esperienza di acquisto unica.