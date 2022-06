Fisar Biella, una nuova degustazione all'insegna dei sapori del Trentino

Nuovo appuntamento della Delegazione biellese Fisar, domani sera, venerdì 24 giugno, con la degustazione “Trento…Non Solo Spumanti!”, in cui si assaggeranno i prodotti di questa regione, da sempre vocata alla viticoltura, con vini che risalgono la notte dei tempi.

L'evento avrà luogo presso il Relais Santo Stefano di Sandigliano (via Giuseppe Garibaldi 5) alle ore 20:00.

I vini protagonisti, accompagnati da quattro piatti della tradizione trentina, saranno: Vigneti delle Dolomiti IGT "Nosiola" 2020 "Pojer e Sandri", Teroldego Rotaliano DOC "Vigilius" 2018 "De Vescovi Ulzbach", Rosso Vigneti Delle Dolomiti IGT "Reboro" 2015 "Pisoni" e Trentino DOC Vino Santo 2004 "Cantina Toblino".

Il costo di partecipazione è di € 40 per i non soci e di € 35 per i soci FISAR.

Per la prenotazione telefonare al numero 333-6337596 dichiarando eventuali intolleranze o allergie al momento della prenotazione.

