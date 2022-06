Cade dallo scooter a Masserano, 17enne finisce in ospedale , foto archivio

È stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso la giovane rimasta coinvolta ieri sera, 22 giugno, in un sinistro stradale autonomo a Masserano.

Per cause ancora da accertare la ragazza di 17 anni è caduta dal suo motorino rovinando sulla strada. È stata subito assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri.