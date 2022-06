Biella, cede l'asfalto in via Galimberti, messo in sicurezza

Il profondo buco che si è formato a Biella all'incrocio tra via Galimberti e via Tripoli tra martedì e ieri mercoledì 22 giugno, ieri mattina è stato transennato, e nel pomeriggio è stato messo in sicurezza: una ditta specializzata ha per il momento cementato il punto in cui ha ceduto il terreno, che resta in attesa del ripristino definitivo.

Non sono previste al momento modifiche alla viabilità.