Anche a Biella oggi giovedì 23 giugno nella Caserma “Finanziere M.A.V.M. Rinaldo Mussini”, sarà celebrato il 248° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

L'inizio è previsto alle 10,30. L'arrivo dei partecipanti e delle autorità alle 10.

Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, la Guardia di finanza in tutti Italia ha eseguito oltre 1 milione di interventi ispettivi e circa 74 mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.