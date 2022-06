Ottimo riscontro per il 20° raduno motociclistico “Citta’ di Biella” di Amsap e motoclub Perazzone

Ottimo riscontro di pubblico e partecipanti per il 20° Raduno Città di Biella, evento motociclistico organizzato da AMSAP e MotoClub Perazzone che si è tenuto questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 giugno, a Biella e Pollone.

Sabato le moto sono state protagoniste di una mostra statica che le ha viste esposte al pubblico, per tutta la giornata, in via Italia, dietro al Duomo e al Battistero di Biella.

Una trentina i mezzi presenti e, fra questi, una Moto Guzzi GTS e una VT degli anni '30, una BSA M20 con sidecar di fine anni '40, una Lambretta A (una delle prime costruite) e alcune Vespa (fra cui una con sidecar del 1949).

Alla seconda parte dell'evento, che si è tenuta domenica 19 giugno a Biella e a Pollone, hanno invece preso parte una settantina di moto, quasi tutto storiche.

Il punto di ritrovo è stato fissato in Piazza Vittorio Veneto, dove i mezzi partecipanti sono stati esposti al pubblico fino al momento della partenza. Alle 11 la carovana ha lasciato Biella per seguire un itinerario lungo le colline del Biellese occidentale che l'ha portata fino a Pollone. Qui i mezzi di Amsap e MotoClub Perazzone sono stati nuovamente esposti al pubblico davanti al Lanificio Piacenza, nell'ambito della decima edizione dell'evento Pollone dal Cielo, promosso dalla Pro Loco di Pollone.

"E' stato bello organizzare nuovamente il nostro evento" ha commentato il Presidente del MotoClub Perazzone ed esponente del Direttivo AMSAP, Giuseppe Simonato; "siamo stati fermi, a causa della pandemia, dal 2019, anno in cui si è tenuta la diciannovesima edizione. E' stato un ritorno in grande stile, che tutti aspettavamo e a cui hanno preso parte anche molti giovani, in molti casi alla guida di moto d'epoca importanti". Fra queste una bella Gilera Saturno 500, una Bianchi Stelvio 250 e, fra le più recenti, una BSA degli anni '70 e molte moto da enduro.