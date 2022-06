Viverone, giornata all’insegna dell’arte e della creatività

Il comune di Viverone presenta “mostra mercato straordinaria” un evento che si svolgerà domenica 26 giugno dalle 10 alle 19 sul lungo lago in zona info point. La mostra prevede la presentazione di opere creative, manuali, artistiche ed innovative di vario genere: ceramica, dot art, attività manuali, riciclo creativo, restauro, scultura di pietre da cantone ed altri. Alcuni degli artisti presenti saranno a disposizione per spiegare in che modo realizzano le loro opere. L’organizzazione invita alla partecipazione le famiglie, compresi soprattutto i bambini, promettendo una giornata molto interessante.