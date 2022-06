Cavaglià, mattinata dedicata ai ricordi del passato: si torna a Villa Salino

Il comune di Cavaglià presenta “un tuffo nel passato: visita a villa Salino”. L’evento si svolgerà sabato 25 giugno dalle 10 alle 12 e consentirà ai partecipanti non solo di poter visitare il luogo, ma di viverlo da protagonisti come se diventassero per un giorno dei cavagliesi del XIX secolo, assaporando la semplicità del mondo rurale immedesimandosi nei signori dell’epoca.