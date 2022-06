A Donato la tradizionale benedizione dei bambini e delle bambine

Sabato di festa e giornata ricca di appuntamento a Donato dove, il 25 luglio in frazione Ceresito, si svolgerà la festa di San Giovanni Battista, organizzata dall’associazione Rina Valé e dalla Pro Loco.

L’obiettivo è quello del recupero della tradizionale benedizione dei bambini e bambine che avverrà alle ore 11:30, dopo la messa delle 10:30 alla chiesa della frazione.



Il pomeriggio sarà invece inaugurato dal pic-nic libero con pranzo al sacco, presso l’area attrezzata Masserano in località Gallino, e proseguirà con i giochi per i più piccoli delle ore 15. Merenda alle ore 17:30. Concluderà la giornata il concerto d’organo delle ore 21.



Inoltre, durante l’evento sarà possibile acquistare bambole di pregio a scopo benefico. Per maggiori informazioni: 338.8723388 (Beatrice); 379.1237762 (Alessandro).