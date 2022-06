Maturità: oggi la seconda prova, tema di ieri promosso con serenità

Maturità 2022, ci siamo: oggi giovedì 23 giugno è tempo della seconda prova di indirizzo, mentre ieri i ragazzi hanno affrontato il tema, con anche una parvenza di normalità, senza senza mascherine, che per l'occasione sono state solo raccomandate. Tra le tracce Giovanni Verga, Covid, Liliana Segre, iperconnessione, musica, Giovanni Pascoli e i cambiamenti climatici.

In provincia sono stati più di 1.100 gli allievi che in questi giorni sono impegnati nella prova di Stato. Tra loro c'erano Seble e Sara.

Seble è iscritta all'ultimo anno del Liceo Sella e ha scelto il tema di Verga: "Subito ero indecisa tra il tema del Covid e Verga. Poi ho preferito affrontare un tema che in qualche modo abbiamo trattato a scuola. Quel testo in particolare no ma ho fatto dei collegamenti con quello che avevamo studiato. Comunque sono contenta perchè ero anche abbastanza tranquilla. Anche i miei compagni, tolta l'ansia iniziale". La sera prima dell'esame Seble l'ha passata sui libri: "Ho preferito così, ho ripassato un po' di argomenti, italiano compreso, e alla fine è andata bene".

Sarah del Liceo del Cossatese e della Vallestrona ha scelto il tema sul clima. "Se ne parla sempre - racconta - e mi sembrava di avere più cose da dire. Io non sono una persona che si agita, anche se immaginavo che in questo caso sarebbe stato diverso. Invece no, meno male". La sera prima degli esami niente libri: "Sono uscita con il mio fidanzato per cercare di restare tranquilla. E' servito. Adesso spero vadano bene anche le altre prove".