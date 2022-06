Comunità energetiche, il presidente di Ener.Bit Paolo Maggia illustra l’utilità, VIDEO

Tra i temi di importanza mondiale che interessano qualsiasi cittadino della terra rientra quello dell’energia, venuto alla ribalta irrimediabilmente e come un macigno negli ultimi tempi.

Doveva arrivare una guerra per far accelerare una transizione ecologica in ritardo di vent’anni e a livello locale si è iniziato a lavorare da tempo con Ener.bit impegnata in prima linea sul territorio.

Nel video, il presidente Paolo Maggia affronta l’argomento delle CER, comunità energetiche da fonte rinnovabile, che sono una grande opportunità introdotta prima dall’UE e successivamente dallo Stato Italiano. Queste comunità prevedono l’unione di chi produce energia rinnovabile e di chi la consuma permettendo, attraverso gli incentivi, di avere un’energia sostenibile a buon mercato, svincolandosi dalle fonti tradizionali e da aumenti incontrollati.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 015405852.