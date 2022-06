Caucino incontra a Biella il personale della Regione distaccato sul territorio

Per la prima volta l’assessore regionale al Personale, Chiara Caucino, fresca di nuova delega, si è recata nella sede distaccata di Biella per incontrare rappresentanti, dirigenti e funzionari della Regione che operano nella città laniera e a Vercelli. Obiettivo: ascoltare le istanze dei sindacati, fare il punto della situazione con la chiara volontà di migliorarla, nell’interesse di tutti: sia dell’Ente Regione che dei dipendenti.

Dal confronto, in una sala del palazzo della Provincia di Biella gremita, i rappresentanti dei lavoratori e i dipendenti (tra cui anche quelli dell’Ufficio rapporti con il pubblico) hanno illustrato all’assessore tutte le criticità. In particolare è emersa una carenza di personale (nella sede di Biella operano 22 dipendenti regionali) ma anche problemi strutturali come la sede dell’Urp che verserebbe in condizioni non ottimali e che necessiterebbe di miglioramento.