“Noi del Triplete: i protagonisti si raccontano” fa registrare il tutto esaurito Appuntamento in piazza Battistero

“Noi del Triplete. I protagonisti si raccontano” l’evento organizzato dall’assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, nell’ambito di “Campioni sotto le Stelle”, ha registrato il tutto esaurito. Venerdì 24 alle ore 21 (si raccomanda la massima puntualità, consigliando di arrivare in anticipo, perché i collegamenti programmati con le star nerazzurre hanno tempi molto serrati) la piazza del Battistero sarà gremita come non mai. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Biella Forum. Venerdì mattina sarà data comunicazione ufficiale in merito.