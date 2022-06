Gaglianico, al via la nona edizione della staffetta podistica “16 x mezz’ora”

Sabato 9 luglio Gaglianico ospiterà la nona edizione della staffetta podistica “16 x mezz’ora”, organizzata dal CSI Biella. Il ritrovo è programmato per le ore 12 al campo sportivo Miller Rava mentre la partenza sarà alle ore 13.



Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso la sede del CSI, in via G. Marconi 15, entro le 21 di lunedì 4 luglio. La segreteria sarà aperta solo su appuntamento ed è possibile prenotarsi al numero 347.8460332 o scrivendo una mail a biella@csi.net.it.