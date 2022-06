Ciclismo, la biellese Camilla Marzanati si aggiudica due ori ai campionati italiani su pista FOTO

Il ciclismo biellese si impone nel panorama nazionale grazie alla prestazione di Camilla Marzanati, atleta di Sala Biellese afferente al Racconigi Cycling Team che, tra il 14 e il 16 giugno, si è aggiudicata ben 2 ori ai campionati italiani su pista. La competizione ha avuto luogo in Sicilia, a Noto, e ha visto trionfare la giovane Camilla, 18 anni, nelle discipline dello scratch e della velocità a squadre.



Il campionato ha contato in totale 4 prove e, oltre alle due già citate, Camilla si è fatta valere anche nell’inseguimento, dove ha ottenuto una medaglia d’argento, e nell’omnium, prova composta da 4 gare che la ciclista ha concluso in terza posizione con una medaglia di bronzo.



Al suo prima anno nella categoria Allievi, Camilla può già contare un risultato considerevole che le darà una marcia in più alla sua prossima sfida: i campionati italiani su strada dal 3 luglio, a Cherasco in provincia di Cuneo.