Pella: "Missione Italia 2022: i Comuni pronti a vincere la sfida per il futuro dei territori e del Paese"

I Comuni italiani sono i grandi protagonisti del futuro del Paese e della realizzazione degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR. Con la due giorni promossa e organizzata da ANCI, il governo, i territori, le aziende si stanno confrontando e stanno ragionando su come vincere questa importante sfida per il futuro del Paese, non per tornare al 2019 ma per dare vita a un'Italia più forte, più connessa, più inclusiva.

Il confronto é sempre di più una esigenza che i Sindaci esprimono per poter superare criticità e procedere speditamente ed efficacemente; per questo la presenza così nutrita e l'attenzione così alta da parte del Governo e dei Ministeri non solo gratifica l'impegno di questi primi mesi, ma dà la dimensione di una volontà corale di raggiungere gli obiettivi che ci poniamo.