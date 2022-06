Rosazza: La magia della Notte romantica tra le stradine di uno dei borghi più belli d'Italia

Alle 20,45 di sabato 25 giugno ti accogliamo al Parco Ortone e ti diamo la cartina con l’itinerario dove ascoltare la musica che più ti piace: la contrada Pila con la sua fontana parlante e l’abbeveratoio , la contrada Blina, appena sotto il Castello, la bellissima Piazza della Rosa con la sua fontana di marmo dove spicca una rosa ed il pavé con i fiori edelweis, in frazione Beccara, vicino al tradizionale lavatoio illuminato, la terrazza del giardino di Fabio con vista sulla fontana Pietro Micca e sul torrente Pragnetta … I musicisti che si esibiranno liberamente si spostano da un luogo all’altro con i loro diversi repertori: musica romantica degli allievi della rinomata Accademia Perosi di Biella, ballate che raccontano le storie locali, spesso in dialetto dell’alta Valle Cervo con la band Arbey (riverbero del sole) dove il sindaco del comune limitrofo a Rosazza suona i fiati , il repertorio rock and blues di Taki con chitarra e armonica a bocca … Se la coppietta vuole abbracciarsi stretta stretta la faremo passare dalla “scala tupa” una corta scala buia a ridosso della contrada Pila . Appena diffusa la notizia dell’evento Notte Romantica i bravissimi musicisti si sono dichiarati entusiasti di esibirsi a Rosazza. Gli abitanti delle contrade offriranno ai romantici che si siederanno ai tavolini un flûte di bollicine , una panache e i biscottini a forma di cuore