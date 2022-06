Al "Fatica Birra e Rock & Roll" si festeggia il 35° anniversario dei Steel Roses mc Italy,

Gli Steel Roses mc Italy, quest'anno festeggiano il Loro 35° anniversario durante lo storico Fatica Birra e Rock & Roll. Il motorcycle club è uno dei più vecchi d'Italia. Fondato nel 1987, continua a promuovere uno stile di vita basato sul viaggiare in moto e sulla fratellanza tra i componenti.

I prossimi 24 e 25 giugno, a Cossato località mercato coperto in via Ranzoni, si terrà l'evento, uno storico motoraduno in cui non mancherà proprio nulla, kermesse musicale, fiumi di birra dagli ospiti in arrivo da tutta Italia ed Europa allo street food. Non resta che partecipare e festeggiare con loro, ovviamente in moto, e se non ce l'hai, beh, sei il benvenuto lo stesso per ascoltare buon rock e approfittare degli ottimi street food!!!..buona strada... Vi aspettiamo