Le nuove abitudini dell’e-commerce

Il boom dell’e-commerce sta facendo riscoprire nuovi trend e nuove mode che qualsiasi azienda deve tenere fortemente in considerazione. Si tratta di nuove abitudini d’acquisto che influenzeranno, ovviamente, tutte le strategie aziendali che un’attività porre in essere.

Ma quali sono i cambiamenti che il boom dell’e-commerce ha portato con sé? Eccone alcuni.

I regali non sono materiali

Primo punto i regali. Sul web è vero che si trovano grandi occasioni di oggetti ‘materiali’, però la facilità con cui si può acquistare altro ha fatto sì che la diffusione dei regali esperienziali fosse davvero poderosa. Si possono fare, infatti, dei veri e propri regali stellari tutti da godere.

Inoltre, la facilità con cui on line, giusto per dirne una, si possono comprare esperienze ha reso questo tipo di regali, appunto, molto semplici da realizzare. Il biglietto di un concerto acquistabile dagli appositi rivenditori on line oppure il biglietto aereo per andare da qualche parte.

Insomma, tutte cose che fino a qualche anno fa erano davvero molto difficili da acquistare mentre oggi basta semplicemente andare sul sito dedicato e il gioco è fatto. Certo, ciò vale anche per i regali ‘materiali’, se vogliamo, però sembra, dati alla mano, che le persone preferiscano più questo tipo di regali che quelli che prevedono un oggetto.

Si pretende tutto e subito

Dimentica radicalmente le attese lunghe quando acquisti un prodotto sul web. Se all’inizio degli ecommerce, la spedizione era un grosso problema, adesso praticamente si riesce ad avere l’oggetto desiderato entro brevissimo tempo. In alcuni casi, anche in giornata stesso.

È un qualcosa che da un lato ha dato la spinta ulteriore al commercio elettronico ma dall’altro ha messo definitivamente in ginocchio i negozi fisici. Infatti, questi ultimi riuscivano a ‘resistere’ proprio perché riuscivano a dare subito la ‘merce’. Adesso, caduto anche quest’ultimo tabù, risulta complicato per chi ha un’attività fisica stare al passo.

C’è da considerare, comunque, che gli utenti ormai si sono abituati anche a ricevere tutto e subito. Ciò significa che un ecommerce con tempi di spedizione troppo dilatati rischia di stare davvero fuori dal mercato. Alle abitudini ‘belle’ i clienti non sempre sono disposti a rinunciare in maniera benevola.

Anche perché, comunque, se non lo fa un negozio elettronico, sicuramente ci sarà un altro con tempi di spedizione più brevi. Per non parlare, poi, dei vari colossi.

Non si guarda solo il prezzo

Alla domanda su cosa invogliasse le persone a comprare on line, la risposta era sempre la solita: “Il prezzo”. Oggi, però, non è più così. O, meglio, non è solo così. Per diversi motivi. Il primo è che, comunque, un prezzo troppo basso può essere fonte di fregature e tanti siti nati per questi hanno raggirato diverse persone che si sono fatte ingolosire da un prezzo troppo soddisfacente.

Inoltre, oggi, oltre al prezzo c’è di più. Un sito, anche se ovviamente vende ‘solo’ on line, non può certamente permettersi di battagliare troppo sul prezzo. Deve offrire di più. Cosa? Un’assistenza h24, che oggi è praticamente indispensabile. Così come si può comprare on line sempre, comunque e ovunque, è anche giusto che l’assistenza segua gli stessi canoni.

Che sia on line – tramite form sul sito o messaggio sui social – o che sia telefonica, non fa alcuna differenza. L’assistenza deve essere di un certo tipo e di qualità. Quindi, se si vuol aprire un ecommerce è importante non puntare solo sul prezzo basso. Anche perché la battaglia sul prezzo lascia solo vinti. I vincitori sono davvero pochi.

Si compra anche da mobile

Un tempo si acquistava da desktop perché era più comodo e perfino più sicuro. Oggi, però, non è affatto così. Anzi, i portali si sono specializzati nel mobile e stanno incentivando in tutti i modi a effettuare acquisti da mobile. Del resto, ci sono giovanissimi che non hanno nemmeno il PC perché, ormai, tutto viene fatto su smartphone e tablet.

E, quindi, in questo caso le aziende si adeguano alle nuove abitudini dei consumatori. Abitudini che, piacciano o no, sicuramente se presi nel punto giusto riescono a far incrementare il fatturato delle aziende che operano on line.