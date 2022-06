La “Navigazione Interrotta” di Adriana Lariccia approda a Candelo

Venerdì 24 giugno, ore 18.45, Bar La Torre: save the date verrebbe da dire.

Sarà questo, infatti, il giorno di presentazione in terra biellese di “Navigazione interrotta – Broken Route” il libro di poesie della vercellese Adriana Lariccia edito dalla casa editrice Brainding di Sabrina Falanga e Michela Trada. Lariccia ha soli 23 anni, ma la sua penna è già senza età. «Ho iniziato a scrivere canzoni fin da ragazzina, testi sempre abbinati ad un accompagnamento musicale – racconta l’autrice – Poi, ad un certo punto, mi sono resa conto che melodie e parole non mi bastano più ed è arrivata in mio soccorso la poesia». Da qui ecco “Navigazione interrotta” raccolta di poesie che vede la luce in piena pandemia e che arriva a toccare il cuore anche di lettrici estere: «I primi testi del libro li avevo scritti al mare nella mia casa in Puglia – dice ancora Lariccia - Poi è arrivato il lockdown e mente e mano non si sono più fermate». In pochi mesi “Navigazione interrotta”, autopubblicato su Amazon e che affronta tematiche LGBT e di inclusione, ha ottenuto innumerevoli consensi di pubblico e critica tanto che l’opera è stata arricchita, tradotta in inglese ed editata dalla casa editrice Brainding. «Quando scrivo penso in inglese, trovo che sia la lingua che meglio esprime quello che ho dentro, una sorta di linguaggio universale – rivela ancora la 23enne – Ecco perché ho scelto di tradurre le poesie in inglese e di proporle affiancate per questa nuova pubblicazione che vede al suo interno diversi inediti».

Il libro, disponibile al costo di 12 euro, sarà acquistabile nel corso della serata e sui portali online. L’ingresso all’evento è libero e in linea con le disposizioni ministeriali attualmente vigenti. Al termine dell’incontro Lariccia, alias Nosylla, si esibirà per la Notte Romantica con il suo gruppo gli Eclipsis in accompagnamento musicale per gli avventori del bar.