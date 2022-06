Pray, frontale tra furgone e automobile, FOTO

Incidente oggi mercoledì 22 giugno a Pray, intorno alle 19, in via Valle Fredda, dove un furgone e un'automobile si sono scontrate frontalmente per cause da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri per i rilievi di rito. Il personale per la pulizia strade è giunta sul posto per ripulire la carreggiata dai detriti.

Rallentamenti alla viabilità. Nono sono note al momento le condizioni degli occupanti dei due mezzi.

Seguiranno eventuali aggiornamenti,