Pralungo, donna trovata senza vita in casa

A nulla sono serviti i tentativi del personale medico del 118 per rianimare la donna che questa mattina è stata trovata esanime a terra a Pralungo, in via Garibaldi nella sua casa.

A trovarla a terra, sono stati i Vigili del Fuoco dopo che una signora che doveva andare a trovarla, e allarmata per la mancata risposta, ha composto il 112.

Sul posto sono è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti doverosi in questi casi.