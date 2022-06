Meteo, ancora pioggia anche domani nelle zone montane

Cielo: al mattino in gran parte soleggiato sui settori alpini più interni; addensamenti nelle prime ore sui primi tratti vallivi e sulle pianure, specie sui settori pedemontani, in dissolvimento in mattinata. Dalle ore centrali rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, a tratti in estensione anche alle pianure nel pomeriggio.



Precipitazioni: nel pomeriggio qualche temporale sulle zone alpine e pedemontane, specie nelle vallate dal Monviso all'Ossola, tendenti più localmente a sconfinare sulle pianure a Nord del Po. Possibili fenomeni localmente intensi

Venti: pianura e collina: deboli variabili, rinforzi da sud nel pomeriggio sul Basso Piemonte fondovalle: brezze, rinforzi da ovest nel pomeriggio sulle testatevallive occidentali media montagna: moderati o tesi da sud-ovest, da sud sull'Appenninoalta montagna: moderati o tesi da sud-ovest

Temperature: minime in calo (14/19 C in pianura e bassa collina; 13/17 Ctra 500 e 1000 metri; 10/14 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in aumento(27/32 C in pianura e bassa collina; 25/29 C tra 500 e 1000 metri; 21/25C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4000-4300 metri nelle ore centrali