La prevenzione in azienda per i dipendenti della Ilario Ormezzano con il Fondo Edo Tempia

Sono più di cento le prestazioni sanitarie che il Fondo Edo Tempia ha fornito allo staff della Ilario Ormezzano Srl, l’impresa chimica che ha a Gaglianico la sua sede principale e che ha deciso di aderire al programma di welfare aziendale proposto dall’associazione punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro. Specialiste e infermiere del Fondo hanno trasformato una stanza dello stabilimento in ambulatorio, per eseguire un check-up di prevenzione cardiovascolare e oncologica completo a tutti i dipendenti che hanno deciso di approfittare della possibilità e un prelievo di sangue per il controllo del Psa, la proteina sentinella di problemi alla prostata, per i maschi che hanno superato i 45 anni.

«La Ilario Ormezzano» dice Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia «è stata una delle prime realtà che, allentatasi l’emergenza per la pandemia, sono tornate a collaborare con noi per i progetti di prevenzione aziendale, dimostrando lungimiranza e una forte sensibilità in termini di responsabilità sociale nei confronti dei propri dipendenti. Per noi è un onore continuare a essere loro partner».

Per il personale, nelle tre sedi di Gaglianico, Milano e Bollate, il controllo specialistico è stato completamente gratuito. Ognuno ha ricevuto un referto con l’esito degli esami e i suggerimenti per tenere sotto controllo la propria salute. «Anche questa serie di prestazioni, come buona parte di quelle che mettiamo a disposizione nei nostri ambulatori, è rivolta alla prevenzione» dice Adriana Paduos. «Effettuare un test per controllare i parametri cardiovascolari o il livello del Psa serve certamente a diagnosticare precocemente eventuali problemi. Ma è importante anche mettere l’accento sugli stili di vita quotidiani. Per questo accade spesso che, nel referto, siano indicati anche suggerimenti per tenere sotto controllo il proprio peso o per fare più spesso attività fisica».

Il programma di welfare aziendale del Fondo Edo Tempia porta le prestazioni mediche specialistiche direttamente nelle fabbriche e negli uffici, con il vantaggio di poter allargare i programmi di prevenzione senza che sia necessario per le persone spostarsi e prendere appuntamento in ambulatorio. L’altro vantaggio è per i dipendenti stessi che possono tenere sotto controllo la propria salute a costo zero. «Alla Ilario Ormezzano abbiamo trovato un ambiente ideale» rimarca Adriana Paduos «con grande disponibilità sia dei titolari sia dei lavoratori che hanno accettato di buon grado l’offerta di effettuare i nostri test».

Il programma è aperto a tutte le aziende del territorio che volessero aggiungere la prevenzione dei tumori e la cura della salute nei programmi messi a disposizione dei dipendenti. A seconda delle necessità e delle esigenze, possono essere proposte le visite di prevenzione oncologica effettuate abitualmente negli ambulatori del Fondo (per esempio quelle al seno se l’azienda avesse una percentuale alta di lavoratrici donne o il prelievo del Psa per gli uomini), i controlli cardiovascolari, ma anche consulenze per i menu della mensa o conferenze informative rivolte ai lavoratori. Per avere più informazioni è sufficiente contattare la sede del Fondo Edo Tempia al numero 015.351830 (dalle 8,30 alle 17 dei giorni feriali).