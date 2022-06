Roppolo, ecco le prime regole per la razionalizzazione delle risorse idriche

La regolamentazione è finalizzata a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari. Il sindaco invita la popolazione ad evitare il prelievo di acqua potabile per: irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di aree cortilizie e piazzali; lavaggio di veicoli privati; riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico. Anche al di fuori dei casi sopra citati, Corona invita la popolazione ad un utilizzo razionale dell’acqua potabile.

Corona sottolinea anche come nel caso in cui queste regole non dovessero essere rispettate con un conseguente peggioramento della situazione idrica, verrà emessa un’ordinanza con la disposizione di obbligo al rispetto dei divieti.