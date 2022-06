Sciopero nella sanità: martedì 28 giugno servizi non garantiti

Per l’intera giornata di martedì 28 giugno ASL Biella potrebbe non garantire le prestazioni sanitarie, a meno che non ricadano nella categoria delle urgenze. A darne comunicato è la Regione Piemonte che informa circa lo sciopero indetto dal sindacato SHC – Sanità Human Caring.



Coinvolto nello sciopero anche il personale di sanità privata, terzo settore, RSA, RAA, aziende dei servizi alla persona e I.R.C.C.S.