Emergenza idrica, summit in Prefettura a Biella, FOTO

Al tavolo erano seduti il Prefetto Franca Tancredi, quindi il presidente Ato Claudio Corradino e l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati. E ancora rappresentanti di Vigili del Fuoco, dell'Asl, i gestori dei consorzi dei servizi idrici di Biella ma anche di Vercelli. Alcuni da remoto. Argomento: la crisi idrica.

L'incontro è stato oggi mercoledì 22 giugno in Prefettura, dove i presenti hanno affrontato tutti gli scenari possibili e immaginabili di una situazione che come ha sottolineato l'assessore Marnati: "Così drastica non si era mai vista".

Obiettivo: collaborare per essere pronti ad affrontare qualsiasi aggravio di quella che già oggi per la Regione e per l'agricoltura in particolare rappresenta un'emergenza.

Pozzi privati, invasi, queste tra le soluzioni alle quali si sta ragionando e dei quali la Regione ne ha chiesta una mappatura. Un attenzione particolare si è detto che con molta probabilità avranno le vallate dove con l'estate potrebbero arrivate turisti e potrebbe servire più acqua.