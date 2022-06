Cordar, crisi idrica e gestione del servizio. Alcune precisazioni

A seguito di alcune segnalazioni pervenute, Cordar Biella ricorda che, anche durante periodi di carenza idrica, il mantenimento del flusso costante, in alcune fontane pubbliche, risulta necessario ai fini di garantire l’idoneità dei punti di prelievo attraverso l’azione di spurgo continua.

Il flusso dell’acqua viene pertanto ridotto per evitare per quanto possibile lo spreco, ma mantenuto continuo per imprescindibili necessità operative.

Il Gestore ricorda inoltre che, in considerazione della persistente assenza di precipitazioni e della conseguente riduzione della disponibilità di riserva idrica, è necessario un utilizzo consapevole e razionale dell’acqua, con consumi ridotti e destinati ad usi domestici, evitando le finalità irrigue, ludiche e di lavaggio di veicoli.

Assicurando l’impegno per garantire la continuità del servizio essenziale a tutti i cittadini, nonostante le evidenti ed estese difficoltà, la Società resta a disposizione per eventuali chiarimenti.