Nasce “Campanun”, la birra della Locanda del Santuario di San Giovanni d'Andorno

Venerdì 24 e sabato 25 giugno la Locanda del Santuario di San Giovanni, ad Andorno, ha realizzato un menù speciale per cena per festeggiare insieme ai clienti la nascita di una nuova birra originaria della Valle Cervo, la “Campanun”, realizzata in collaborazione con il Birrificio Un Terzo e che si troverà in esclusiva all’interno della Locanda.

In occasione dell’evento la Locanda propone un “Menù Grigliata”, composto da grigliata mista dell’Azienda Agricola Antoniotti di Andorno Micca, un contorno e una birra media “Campanun” che, comprensivo di coperto, acqua e caffè ha il costo di € 25,00. Sarà a disposizione anche un’alternativa vegetariana con hamburger veg; il menù vegetariano ha il costo di € 20,00.

Per i più piccoli, invece, è previsto un “Menù Kids”, composto da un piatto di pasta, salsiccia e patate, e una bibita a scelta; il tutto al costo di € 12,00.

La partecipazione sarà solo su prenotazione, entro giovedì 23 giugno, al numero: 015 60 319.