Zubiena, frazione Vermogno: grande partecipazione all’inaugurazione del forno storico FOTO

Sono stati più di 30 i chili di impasto cotti all’inaugurazione del forno storico di Zubiena, frazione Vermogno, nella serata di sabato 18 giugno. Restaurato dall’associazione Vermogno Vive, il forno è stato intitolato all’ex presidente Sandro Oberto, personalità che ha avviato l’operazione di recupero e venuto a mancare otto mesi fa, a causa di un male fulmineo ed incurabile.



L’inaugurazione ha visto la partecipazione di moltissime persone che, alternandosi nel corso della serata, hanno animato via Debernardi premiando il lavoro svolto dall’associazione: “Siamo ancora ebbri del successo clamoroso legato alla inaugurazione di ieri – racconta il presidente Andrea Polidori, al punto che ci sentiamo di consigliare a tutti, associazioni, pubblici amministratori e privati di adottare un bene e renderlo pubblico e comune. La giornata – prosegue – è stata un tripudio di bellezza, di comunità e di diversità, ed è proprio questa diversità che siamo riusciti a riunire che ci rende orgogliosi”.



Prossimamente verrà anche pubblicato un calendario dei giorni in cui il forno sarà disponibile a tutti. Al momento, per l’utilizzo, si prevede un’offerta libera per sostenere l’acquisto della legna.