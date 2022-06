Golf, Cavaglià: i risultati della finale nazionale Go Fox On Tour FOTO

Schellino, Tonso e Platini nel Go Fox On Tour



Sabato ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito con finale nazionale Go Fox On Tour (18 buche Stableford, 3 categorie). In premio ai migliori degli orologi in edizione limitata griffati Go Fox.

Premiati. . 1a categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià 33, 1° Netto Emanuela Noseda Terre Consoli 40, 2° Netto Daniele Tonso Cavaglià 39. 2a categoria: 1° Netto Diego Platini Cavaglià 42, 2° Netto Libero Tubino Royal Park Roveri 39. 3a categoria: 1° Netto Giuseppe Liguoro Lazzate 44, 2° Netto Franco Stradiotto Cavaglià 42. 1° Ladies Prisca Rolando Cavaglià 38. 1° Seniores Giuseppe Melone Des Iles Borromees 42