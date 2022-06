Golf, al club “Le Betulle” di Magnano il torneo a 36 buche coppa Primavera

Sabato 18 giugno, presso il Golf club di Magnano “Le Betulle”, si è svolto il torneo a 36 buche con 3 categorie “Coppa primavera”. Nella prima categoria, al calcolo lordo del punteggio, si è classificato in prima posizione Andrea Cavalleri con un totale di 151 colpi. Al netto si guadagna invece il primo posto Lorenzo Lazzarin con 137; al seguito Pietro Mercandino con 143 e Carlo Pittatore con 145.



In seconda categoria vince Roberto Omenetto con 91 punti; al secondo posto Diana Omenetto con 88 punti e, in terza posizione, Pietro Poala Botto con 76. Si arriva così alla terza categoria che vede in cima alla classifica Giovanni Poala Botto con 88 punti; seguono Daniela Motta con 83 e Paola Buratti con 79. Primo tra i Junior Nicolò Cimadom con 75 punti.



Infine, si sono aggiudicati i premi di giornata Camilla Barbero, Valter Vignocchi e Giustina Lupatelli.