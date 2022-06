Trossi e Maghettone, la soddisfazione della politica biellese

La politica biellese esprime soddisfazione per i 300 mila euro stanziati da Regione Piemonte a Provincia di Biella per la messa in sicurezza della Strada Trossi (tecnicamente Strada Provinciale 230 di Massazza) e per il completamento della SP 400 detta “Maghettone” in Valle Elvo.

Un finanziamento per le progettazioni del piano di interventi sulla viabilità anno 2022 che l'Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi ha proposto alla Giunta Regionale, e che la stessa Giunta ha ratificato nella delibera dello scorso 14 giugno

“Con questa delibera – dichiara il Consigliere Regionale biellese Michele Mosca - avviamo il percorso di modernizzazione delle infrastrutture biellesi come mi ero impegnato a fare fin dall’inizio del mandato. Purtroppo la pandemia ha rallentato i tempi, ma sono comunque fiducioso che, anche grazie ai fondi del PNRR e complementari, si possa arrivare quanto prima alla cantierizzazione di queste infrastrutture”.

“Questi sono i soldi – commenta il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - frutto di un accordo con la Regione Piemonte quando abbiamo indicato le priorità del territorio. La Provincia è andata oltre all'accordo anticipando fondi su alcune strade in modo che la progettazione sia già in fase di realizzazione e che dopo l'estate arrivino già i progetti esecutivi. Quindi siamo pronti per la fase del finanziamento dell'opera da parte della Regione, che ha mantenuto quanto aveva detto per quanto riguarda questi due macro interventi. In particolare la Trossi avrà due corsie per senso di marcia e nelle zone urbanizzate dei paesi che attraversa percorsi per i pedoni” .

La Provincia si è mossa anche per SP 232 Cossato– Mottalciata, l'arteria che collega Cascina Donna di Mottalciata a Cossato attraverso l’innesto della Superstrada. “Per questa strada – spiega Ramella Pralungo - abbiano sentito Anas che ci ha comunicato i nostri step. Con i fondi regionali predisporremo un bando per realizzare un progetto, che poi cederemo alla stessa Anas che lo trasformerà in esecutivo. Speriamo di realizzare quest'opera in questo periodo in cui Anas ha importanti stanziamenti da parte del Ministero”

I fondi regionali per la SP 232 arriveranno in autunno insieme a quelli della circonvallazione di Occhieppo Superiore “Un'altra tranche di finanziamenti – precisa Mosca , che arriveranno in tempo tempo utile per dar corso alle procedure di assegnazione entro fine anno".

Buone notizie arrivano dalla Regione anche sul fronte dei collegamenti ferroviari. “Come promesso – afferma Mosca entro il mese di luglio verrà sottoscritto l’accordo di programma per il Trasporto Pubblico Locale, che per i prossimi 10 anni vedrà un investimento di 2 milioni di euro l’anno nei prossimi 10 anni sulla tratta Biella– Santhià appena elettrificata, propedeutici per le corse dirette tra Biella e Torino che partiranno nel mese di settembre. Un’altra promessa mantenuta, che segna un punto di partenza per garantire servizi migliori ai pendolari che ogni mattina si spostano da e per Biella. Con il lavoro e l’impegno di tanti abbiamo messo in moto una macchina ferma da anni che, passo dopo passo, contribuirà a traghettare il territorio nel futuro facendolo uscire dall’isolamento che abbiamo patito particolarmente negli ultimi anni”