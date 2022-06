Prepararsi all’estate con Diamant Lux: sconto del 10% su ventilatori Perenz e luci per ambienti esterni

La voglia di godersi la stagione estiva è tanta ma, quando il caldo raggiunge le temperature di queste ultime settimane, riuscire a rilassarsi a casa diventa un’ardua impresa. C’è chi ha installato un impianto di condizionamento nella propria abitazione e chi, invece, – per scelta o per salute – non lo gradisce; in questo ultimo caso, per poter rinfrescare i propri ambienti, può quindi ricorrere ad un ventilatore.



La scelta del giusto ventilatore potrà aiutare a vivere più serenamente l’estate e, per questa ragione, è bene prestare molta attenzione al proprio acquisto: “I ventilatori da soffitto, rispetti ai tradizionali ventilatori, hanno la capacità di distribuire l’aria in maniera omogenea all’interno di tutta la stanza” spiega Federica, responsabile del negozio Diamant Lux di Gaglianico. “Rinfrescano quindi l’ambiente e ci aiutano a dormire meglio la notte. Noi, in negozio, disponiamo della linea Perenz, che produce ventilatori di ottima qualità dotati di gruppo luce, silenziosi e regolabili in due sensi di rotazione e tre velocità. Nelle ore meno calde invece, dall’orario del tramonto sino all’alba, l’estate ci regala piacevoli temperature per goderci i nostri spazi esterni; piscine, terrazze, tavolate con gli amici o salottini in giardino, che possono essere illuminate con i prodotti giusti, ideali per l’esterno e durevoli nel tempo”.





All’interno del negozio è sempre attivo lo sconto del 10% su tutti gli articoli, tra cui i ventilatori, i faretti da esterno e le ultime novità di casa Diamant Lux; lo sconto è accompagnato da un buono aggiuntivo da €10 applicato su una spesa totale minima di € 100.



Per qualsiasi informazione, senza obbligo d’acquisto, Federica vi aspetta nel negozio di Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.



Per informazioni: Tel. 015 543234 - (WhatsApp) 339 2122766.

Facebook: www.facebook.com/diamantluxbiella

Instagram: www.instagram.com/diamant.lux