Acquadro Dolciumi: da oltre 60 anni bomboniere su misura per celebrare gli eventi più importanti FOTO

Quella dello storico negozio biellese Acquadro Dolciumi è una storia di famiglia che nasce nell’immediato dopoguerra e che si concentra sulla vendita di dolciumi. Anno dopo anno, l’attività si è sviluppata ed ampliata, arrivando a realizzare - a partire dagli anni Sessanta - confetti e bomboniere per le occasioni importanti di ogni cliente, come battesimi, comunioni, cresime, lauree o matrimoni.





Ogni bomboniera viene preparata scegliendo l’oggetto più rappresentativo insieme al cliente, personalizzandolo a piacere partendo proprio dal vasto assortimento di confetti disponibile in negozio: alla mandorla di Avola, al cioccolato, alla crema oppure i “golosissimi” ai gusti frutta.



Per informazioni e prenotazioni:

Biella, via Torino 19 – Telefono: 015 29864

Verrone, via Trossi 6 – Telefono: 015 5821376



Per visionare tutti i prodotti e le novità, è possibile consultare il sito www.acquadrodolciumi.it, da cui si può acquistare direttamente dallo shop online, con spedizione a casa o ritiro in negozio. La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 59 euro.



Pagina Facebook: www.facebook.com/AcquadroDolciumi