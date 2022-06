Sella lancia il primo programma italiano di accelerazione dedicato alle startup del metaverso applicato alla finanza

Al via Metaverse 4 Finance Accelerator, il primo programma italiano di accelerazione - promosso dal gruppo Sella e realizzato dal proprio Venture Incubator dpixel con il supporto di OGR Torino – che punta a individuare e sostenere la crescita delle startup nazionali e internazionali per lo sviluppo di soluzioni e tecnologie innovative, economicamente sostenibili, inclusive e sicure, nell’ambito del metaverso applicato alla finanza.

Il metaverso è un multiforme ambiente digitale in continua evoluzione destinato a rendere immersiva l’esperienza delle persone nel web. Secondo i dati di Grand View Research si prevede che il metaverso raggiungerà nel 2030 un valore globale di mercato pari a 678,8 miliardi di dollari con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 39.4%. Fondato su una combinazione di fattori ad alto contenuto tecnologico come infrastrutture, interfacce, esperienze ibride/virtuali e creator economy, il metaverso può abilitare nuove e inesplorate opportunità di mercato anche per il mondo della finanza.

La sfida

Il programma di accelerazione nasce con l’obiettivo finale di portare benefici alle persone nel loro percorso di avvicinamento e adozione del metaverso, proponendo soluzioni in grado di anticipare e guidare gli sviluppi del metaverso stesso. Le startup già oggi rappresentano un pilastro nella costruzione del nuovo ambiente digitale e anche i progetti imprenditoriali più piccoli possono giocare un ruolo significativo di crescita della metaverse finance: le startup si trovano infatti al centro di questo percorso e contribuiscono ad aumentare la velocità di innovazione delle grandi aziende. Il gruppo Sella sostiene l’iniziativa per promuovere e abilitare la finanza in un ambito in crescente sviluppo come quello del metaverso.

I destinatari

Metaverse 4 Finance Accelerator è rivolto a startup nazionali e internazionali che siano in grado di realizzare innovazioni disruptive sul mercato attraverso tecnologie applicate alla finanza per il metaverso. Tra i requisiti richiesti alle startup figurano un core team definito, una chiara value proposition, un prototipo pronto per il lancio sul mercato entro 6-10 mesi e un livello di maturità tecnologica TRL (Technology Readiness Level) maggiore o uguale a 6.

Le fasi e i premi

L’iniziativa, suddivisa in 4 fasi, si articolerà in un arco temporale di 6 mesi: una prima fase di scouting & selection durante la quale verrà effettuata la selezione delle migliori startup, cui seguirà un secondo momento di business acceleration per supportare il business plan e individuare le 10 migliori startup selezionate. Ci sarà poi la fase di validazione tecnica dei prodotti e delle soluzioni per le 5 startup finaliste (che riceveranno un investimento di 100 mila euro ciascuna) prima di passare al “matchmaking” che prevede la possibilità di integrare le innovazioni sviluppate all’interno dei processi di aziende operanti nel settore.

“In questo periodo unico che combina evoluzione, discontinuità e transizione verso il Web3, è ancor più fondamentale continuare a promuovere un ecosistema aperto e innovativo per dare impulso a idee e soluzioni utili a cittadini e imprese, ovunque essi agiscano, nel mondo fisico come nei metaversi. Con questa iniziativa Metaverse 4 Finance, il Gruppo compie un ulteriore passo avanti per incrementare la capacità di innovare del Paese e guidarne quindi la crescita e lo sviluppo, coinvolgendo partner esclusivi e chiamando a raccolta startup nazionali e internazionali, che rappresentano una risorsa vitale su cui investire per il progresso economico e sociale” commenta Stefano Azzalin, CEO dpixel.

“Tra i numerosi fenomeni interconnessi che ridisegnano le dinamiche sociali ed economiche del presente, il Metaverso rappresenta una frontiera particolarmente sfidante e ricca di opportunità. Al potenziale inesplorato di una vera e propria “nuova realtà” dove muoversi e relazionarsi, si aggiunge infatti la dimensione di un megatrend oggi in piena evoluzione che avrà ricadute di ampia portata su tutti i settori del nostro vivere, dalla socialità al gaming, dal marketing alla finanza. Per questo motivo, è irrinunciabile l’impegno di istituzioni, enti e aziende capaci di tracciare una direzione nel segno dell’inclusività, della sicurezza e della sostenibilità, attraverso il supporto e la condivisione di know-how ed esperienza. È questo l'obiettivo con cui OGR Torino vuole essere al fianco di dpixel per il lancio di Metaverse 4 Finance Accelerator, con la consapevolezza di poter contribuire allo sviluppo di una visione strategica e disruptive per il futuro universo di internet e, dunque, della società”, dichiara Massimo Lapucci, CEO di OGR Torino.

I partner

dpixel, Venture Incubator del gruppo Sella operante da oltre 10 anni nel mercato europeo e con oltre 36 milioni di euro di investimenti generati, è l’Accelerator Partner dell’iniziativa, con il compito di gestire tutta la progettazione, la realizzazione e gli investimenti dell’iniziativa. Le startup selezionate beneficeranno per oltre 16 settimane del supporto dei mentor dpixel e del supporto di un network esclusivo di partner.

OGR Torino è un hub internazionale di 35.000 mq nel cuore di Torino, un centro di sperimentazione unico in Europa, dedicato alla cultura contemporanea, all’innovazione e all’accelerazione d’impresa. In quanto Innovation & Networking partner, metterà a disposizione delle startup selezionate per il programma Metaverse 4 Finance Accelerator la propria rete di partner finanziari, corporate e di centri di ricerca applicata, una business community di standing internazionale, strumenti e servizi, supporto nell’intercettare opportunità di finanziamento (fondi europei diretti e strutturali), consulenza attraverso uno sportello di assistenza legale e fiscale. Inoltre, OGR Torino parteciperà attivamente alla valorizzazione del progetto con l’obiettivo di ampliarne l’impatto sul territorio e le sinergie con le altre progettualità attive presso le OGR Tech. ogrtorino.it