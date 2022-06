Sabato la "Fiera Letteraria Biellese"

La "Fiera Letteraria Biellese" nasce per promuovere la cultura attraverso la lettura di tanti libri con l’intento di valorizzare il territorio grazie al coinvolgimento di artisti locali che, attraverso le loro opere, contribuiscono all’arricchimento culturale del territorio.

Essa si propone di avvicinare quel pubblico, giovane e meno giovane, che normalmente non ha molta consuetudine con la lettura e di offrire nuovi spunti a chi, invece, già conosce ed ama la letteratura. Nella cornice artistica dei portici di via Battistero sarà possibile trascorrere un pomeriggio in compagnia di scrittori, attori e pittori del panorama biellese.

Sul palco, posizionato alle spalle del Battistero e visibile da via Italia, si avvicenderanno gli artisti che presenteranno e commenteranno le loro opere, mentre sotto i portici saranno allestiti gli stand espositivi delle opere letterarie e artistiche.

L’evento, inserito nel programma di Biella Estate 2022 e patrocinato dalla Città di Biella, si avvale della collaborazione di: Pro Loco di Biella e Valle Oropa, Associazione Culturale Islamica Al Huda APS ETS, Keys Le chiavi di Lettura, Storie di Piazza APS, Urban Kintsugi. Biella è per la cultura, venite a trovarci!

Per informazioni, scrivere a info@orizzonticreativi.it o visitare il nostro sito web https://www.orizzonticreativi.