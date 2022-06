150° anniversario dalle scoperte di Cesare Lombroso, a Candelo il Crime Festival

A Candelo arriva il “Candelo Crime Festival”, iniziativa estiva organizzata dal Comune e dall’Esposizione Criminologica Nazionale: un format nuovo che include una mostra dentro le mura del Ricetto e appuntamenti con la partecipazione di autori e protagonisti del mondo dell’attualità di grande fama nazionale.

Sponsor anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il Sindaco di Candelo Paolo Gelone conferma: “Questo progetto rientra nella ricca ed inedita programmazione estiva che Candelo proporrà quest’anno: un modo attivo per proporre e qualificare la Città come luogo vivo e culturalmente vivace anche d’estate per cittadini e turisti, oltre che una risposta alla crisi, con gli italiani che sempre di più valutano vacanze in Italia e vicino casa. Candelo non ci ferma neanche d’estate e cercheremo di continuare ad offrire qualità e intrattenimento a favore del paese e di tutto il Biellese.”

La mostra dal 30 giugno al 31 luglio sarà allestita presso gli spazi del ricetto medievale di Candelo (Cantine di Crono, I rua a destra), con apertura nei weekend nell’orario 10-13 / 14-18.

Il materiale ottocentesco costituirà il punto di partenza cronologico per condurre appassionati e curiosi attraverso il successivo secolo e mezzo di fatti, personaggi e tecniche di indagine legati a questo inquietante mondo. Nulla di virtuale, multimediale o interattivo: il crimine si toccherà con mano. L’esposizione, che fa parte della più ampia raccolta oggi esistente in Europa di materiali originali riguardanti scene del delitto, vittime e assassini, illustrerà successi e fallimenti dei ricercatori ottocenteschi, e presenterà i primi casi di omicidio seriale avvenuti nel nostro Paese. La mostra sarà infatti l’occasione per conoscere i nomi dei pluriomicidi che, molto prima di “Jack lo squartatore”, considerato tradizionalmente il primo serial killer, hanno agito tra Piemonte, Lombardia e Toscana con spietatezza anche superiore all’ignoto inglese.

Mistero, noir, thriller e gialli, letture capaci di dare un brivido anche nelle estati più calde, partendo dalla passione degli italiani per questi temi, Candelo ha invitato due tra i massimi esponenti della criminologia a livello nazionale.

Ospiti della manifestazione per queste serate al Cinema Verdi di Candelo due esperti noti al grande pubblico: giovedì 30 giugno alle 21 - Roberta Bruzzone terrà una conferenza dal titolo “Tutti i colori del male” il presso il cinema Verdi di Candelo. Si parlerà non solo del giallo e del nero (tra criminologia\investigazione e racconti di casi di cronaca affrontati), ma anche del rosso e del rosa, visto l’interesse e l’impegno di Roberta Bruzzone sui temi dei manipolatori affettivi e dei femminicidi.

Venerdì 15 luglio alle 21 - Luciano Garofano presenterà il suo primo romanzo “IL GIALLO DI MARINA” edito da Mondadori.

INFORMAZIONI La mostra e tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili per quanto riguarda le due serate; si consiglia di contattare preventivamente il Cinema Verdi). Informazioni e aggiornamenti saranno a disposizione sul sito www.ricettodicandelo.it, sulle pagine social del Ricetto di Candelo e su quelle dell’Esposizione Criminologica Nazionale (Facebook ECN – ESPOSIZIONE CRIMINOLOGICA NAZIONALE, Instagram ECN_ESPOCRIMINOLOGICA).