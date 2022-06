Soccorso Alpino in azione per un escursionista infortunato nel torinese

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese questa mattina presso la Goja del Pis, comune di Almese. Poco dopo le 11.15 la centrale operativa ha ricevuto una chiamata per un escursionista con un trauma al ginocchio. Sul posto è intervenuta una squadra a terra che ha raggiunto a piedi l'infortunato per valutarne le condizioni. Viste le tempistiche di recupero e le caratteristiche dell'infortunio, è stato richiesto l'invio del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha prelevato l'infortunato con il verricello per l'ospedalizzazione.