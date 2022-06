Scontro auto-moto a Grignasco. Perde la vita il motociclista

Ale14.30 di oggi, martedì 21 giugno, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Borgomanero, con supporto di una squadra dei volontari di Romagnano e Autogru del Comando di Novara, sono intervenuti a Grignasco in via IV Novembre per un incidente tra una moto e un autoarticolato, in cui purtroppo perdeva la vita il motociclista.

La dinamica dell'incidente sono al vaglio della Polizia stradale che si è occupata dei rilievi insieme alla Polizia Locale