Esercitazione dei Vigili del Fuoco in ambiente fluviale

Ieri, 20 giugno, il personale del comando Vigili del Fuoco di Novara ha tenuto un addestramento di mantenimento riguardo alle tecniche fluviali in località Treccione nel comune di Galliate. La squadra ha ipotizzato uno scenario di una persona rimasta aggrappata ad un muro artificiale dopo essere caduta in acqua in corrente, e quindi si operava per il recupero e la conduzione dell'infortunato in luogo sicuro. Durante la giornata si effettuava il mantenimento mettendo in atto tutte le altre procedure previste da tale abilitazione.