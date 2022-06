Controlli antidroga nel fine settimana nel vercellese: un giovane in arresto

Con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, un giovane è finito in arresto venerdì, pizzicato nel corso dei pianificati aumenti dei controlli del territorio da parte della locale Questura.

Nella serata di venerdì, l’attenzione di una pattuglia è stata attirata da un giovane vercellese che, alla vista dei poliziotti, ha tentato con un gesto repentino di nascondere all’interno dei pantaloni della merce che aveva nel marsupio.

Lo strano comportamento del ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, ha insospettito gli operatori che hanno quindi deciso di sottoporlo al controllo.

L’uomo, inizialmente evasivo e turbato dalla presenza dei poliziotti, ha da subito mostrato agitazione e non ha saputo fornire valide giustificazioni sullo strano atteggiamento assunto.

Gli operatori hanno quindi proceduto a una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire addosso al soggetto, celata tra il pantalone e gli slip, dell'hashish avvolto in un involucro di cellophane per un peso complessivo di quasi 100 grammi. All’interno del marsupio indossato dal ragazzo è invece stato ritrovato un bilancino di precisione probabilmente utilizzato per il dosaggio della droga da cedere a terzi e banconote in piccolo taglio per un totale di 330 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio posta in essere.

Considerato il rinvenimento della predetta sostanza stupefacente e i precedenti specifici di cui l’uomo era gravato, il controllo è stato esteso anche all’abitazione e al veicolo del giovane ove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di circa 12 grammi e un altro bilancino di precisione.

Condotto negli uffici della Questura e notiziato il Sostituto Procuratore di turno, all’esito degli adempimenti di rito il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.