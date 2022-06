Coggiola: 1 anno e 10 mesi per trentunenne straniero responsabile di una rapina in provincia di Verona

All’alba di oggi, martedì 21 giugno, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Verona, i Carabinieri della Stazione di Coggiola hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un trentunenne straniero senza fissa dimora già residente in paese.

L’uomo, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato e fermato alle prime ore del mattino dai militari della Stazione che lo avevano localizzato dopo aver raccolto alcune confidenze sulla sua presenza nella zona.

Il pregiudicato dovrà scontare in carcere la pena di 1 anno e 10 mesi di detenzione per essersi reso responsabile di una rapina commessa lo scorso anno in una località della provincia veronese. Dopo aver adempiuto alle incombenze di rito, i Carabinieri operanti hanno accompagnato l’arrestato presso il carcere biellese, secondo quanto disposto dall’Autorità giudiziaria mandante.