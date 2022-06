Biella: Scontro auto-moto in rotonda. Motociclista in ospedale

Qualche problema alla viabilità nella rotonda tra via Ivrea e via Rigola, poco fa, poco prima delle 9, a causa dello scontro, tra un'auto e una moto, la cui dinamica è al vaglio della Polizia locale presente sul posto.

Il motociclista, contuso ma cosciente, è stato preso in carico dai sanitari del 118 che dopo l'assistenza sul posto lo hanno trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti.