Biella, gattino dentro al motore di un'auto, recuperato dai Vigili del Fuoco

E' successo nel pomeriggio di oggi martedì 21 giugno intorno alle 19 a Biella, in Vicolo Porta Torino: una signora ha visto un gattino, ha cercato di andargli incontro per accarezzarlo, e questo per difesa è scappato e si è rifugiato dentro al motore di un'auto.

Immediata la telefonata al 112 e l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a salvare la bestiola in poco tempo: hanno fatto allontanare dal mezzo dove si trovava il micio una ragazza con due cani che assisteva anche lei preoccupata a quanto stava accadendo, e il micino, meno spaventato, con l'aiuto di qualche crocchetta è uscito sano e salvo.