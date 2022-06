Asia è stata ritrovata

Asia, la ragazza che per la quale sono scattate le ricerche giovedì 16 giugno assieme a quelle di Rifat, 17 anni, è stata ritrovata.

A darne notizia è la Prefettura di Biella in un comunicato che sottolinea come la ragazzia sia in buone condizioni di salute. Per questo motivo nei suoi confronti si a proceduto alla chiusura del Protocollo Ricerca Persone Scomparse.

Non si hanno invece ancora notizie dell'altro minore, Rifat.

