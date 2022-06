AIB di Biella Orso e Pettinengo incontrano gli allievi dell'Istituto Lamarmora

Come vivere il bosco, come difenderlo, educare al rispetto dell'ambiente, far comprendere quanto sia importante salvaguardare le aree boschive e mostrare il fondamentale lavoro dei volontari durante gli incendi che sono sempre in agguato, sono stati alcuni dei temi affrontati ieri lunedì 20 giugno dai volontari delle squadre del Corpo AIB di Biella Orso e Pettinengo all'Istituto Lamarmora.

Gli AIB hanno trascorso due ore piacevoli in compagnia dei ragazzi nell'ambito del progetto Estate Ragazzi dove hanno fatto vedere a loro anche un mezzo con cui operano. Tra loro anche l'Ispettore provinciale del corpo AIB Biella Rodolfo Gilardi.

Il prossimo appuntamento delle squadre AIB sarà a luglio a Pavignano-Vaglio.