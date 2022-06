Cossato, anche la cultura rumena opsite di ASD Splendor

In un clima di collaborazione e festa, è stato realizzato un banchetto con esposizione di ceramiche nera di Marginea e di camicie tradizionali. Alla camicia tradizionale ("ia" in rumeno) è dedicata dal 2013 una giornata nazionale utile a ricordare questo importante simbolo di identità rumena nel mondo. Ogni anno, il 24 giugno, la giornata viene interpretata dalle diverse associazioni sparse nel mondo come occasione per far conoscere questo indumento carico di storia e valore spirituale.