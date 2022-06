Post/Covid long Covid e sessualità, cosa c'è di concreto?

L’infezione pandemica da coronavirus Covid 19 ha cambiato molte delle abitudini delle nostre vite di relazione. Ha determinato un prolungato isolamento sociale , incrementato i casi di depressione post malattia, aumentato consumo di alcool e droghe. Sono mutati gli stili di vita .

A settembre 2021 erano circa 231 milioni i casi di covid 19 nel mondo e 4,5 milioni i decessi. Molte più vittime delle due guerre mondiali. La malattia in fase acuta si manifesta con sintomatologia prevalentemente respiratoria ma si tratta di un virus che colpisce più organi e tessuti. Sono interessati il polmone il sistema cardiovascolare, il rene ,il testicolo, l’intestino ed anche il tessuto erettile dei corpi cavernosi del pene .

Nei soggetti sopravvissuti alla malattia e dopo 12-24 settimane dalla negativizzazione del tampone possono persistere una serie di segni e sintomi clinici che vanno sotto il nome di post/ long covid. Questi sintomi sono : dispnea , affaticabilità presente anche per moderata attività fisica , disturbi del gusto , dell’olfatto, scarsa capacita ‘ di concentrazione, definiti anche nebbia cerebrale. La percentuale di soggetti interessati va dal 10 al 30 per cento di coloro che hanno sviluppato l’infezione da covid 19 considerando i numeri, un gruppo nutrito di pazienti quindi e in prevalenza maschi rispetto alle donne. Queste ultime sono infatti più protette perchè il loro sistema immunitario attiva risposte piu forti.

Se ai sintomi descritti si associano alterazioni della funzione ed attività sessuale come ad esempio la disfunzione erettile si parla di Sexual Long Covid.

E un tema emergente di cui oltre alla comunità scientifica si stanno interessando i media tanto che l’argomento si è meritato di recente la prima pagina di un quotidiano come il New Jork Times.

Per quale ragione si sviluppa nel long covid un problema di difficolta erettile? Tutto è molto chiaro se ripercorriamo brevemente e schematicamente i meccanismi di azione del virus. Il covid 19 inizia la sua aggressione alle cellule dell’organismo attraverso la proteina spike che riveste la sua superficie , una sorta di sperone con cui si lega ad un recettore presente su gran parte delle cellule di vari organi e tessuti che si chiama recettore ACE2 ( sistema renina angiotensina) che è fondamentale nel regolare il funzionamento dei vasi sanguigni dell’organismo.

A questa fase segue il passaggio nella cellule attraverso il coinvolgimento di una proteina ( TMSRR2) che funge da chiave per la serratura che apre la porta della cellula al covid 19. Dopo di che nelle cellule si scatena un’ importante reazione infiammatoria definita in termini tecnici tempesta citockinica. A questo fa seguito la formazione di trombi all’interno del lume dei vasi sanguigni e anche perciò all’interno dei piccolissimi vasi che portano sangue al tessuto cavernoso e nello stesso tessuto cavernoso. A seguito dell’infezione virale le cellule che tappezzano i vasi sanguigni definite endoteliali cessano di produrre l’ossido nitrico che e’ un potente vasodilatatore e ciò spiega molto chiaramente il motivo della difficolta erettile. Inoltre l’ossido nitrico è la molecola che permette ai farmaci orali usati per i disturbi dell’erezione di funzionare.

In definitiva la disfunzione della cellula endoteliale è il determinante chiave nella sintomatologia da covid 19 e nel sexual long covid. Poiche’ il virus colpisce anche il testicolo si assiste ad un calo del testosterone nel 74 % dei long covid. La diminuzione dei suoi valori nel sangue influenza negativamente l’erezione e riduce il desiderio . Inoltre questo ormone controlla il funzionamento della risposta immunitaria che risulta ridotta in presenza di livelli patologici. Possono accentuare le difficoltà erettive anche le terapie mediche che si intraprendono per trattare le patologie cardiovascolari che fanno seguito al covid del tipo, infarti del miocardio , aritmie ed ipertensione arteriosa. I dati della letteratura indicano che questo disturbo dell’erezione incide intorno al 20% dei long covid.

Inoltre i fattori di rischio per l’insorgenza della disfunzione erettile cioè obesità diabete ipertensione, fumo sono gli stessi che favoriscono l’infezione da Covid 19. Al disturbo dell’erezione si associano anche alterazioni della sessualità come : ridotto desiderio sessuale , alterazioni dell’orgasmo, diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali.

Questi disturbi della sessualità sono più marcati nel sesso femminile.

A riprova dell’incidenza aumentata di disfunzione erettile vi sono, dei lavori scientifici che dimostrano come da marzo 2020 la prescrizione dei farmaci per la disfunzione erettiva sia esplosa vertiginosamente Altrettanto non è stato per altre categorie di farmaci , tipo quelli usati per la cura dell’ipertrofia della prostata.

In conclusione possiamo affermare che la funzione sessuale diventa un marker clinico di guarigione dalla malattia, la sua presenza a distanza anche dopo 24 settimane in soggetti che non ne erano affetti precedentemente esprime una sequela clinica sfavorevole. E’ importante quindi in caso di presenza di disfunzione erettile rivolgersi allo specialista andrologo per affrontare il problema valutando il pz in modo olistico per impostare una terapia che non sia solo sintomatica ma rigenerativa dell’integrità tessutale dei corpi cavernosi.